Çin: Huawei'i korumak için gerekeni yapacağız

20 Ağustos 2020

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Huawei aleyhindeki hareketleri eleştirildi ve Çin'in, Huawei de dahil olmak üzere, firmalarının meşru menfaatlerini korumak için gereken önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Haftanın başında ABD 38 Huawei iştirakini kara listeye alarak firmanın ABD'den çip ya da diğer teknolojilere erişimini engellemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin bu hamlesini Huawei'i baskı altına almaya çalışmak olarak değerlendirmişti.