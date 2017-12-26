Çin ile Kuzey Kore arasında petrol ticareti iddiası

26 Aralık 2017

Çin ve Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler'de (BM) alınan yaptırım kararlarını delerek petrol ticareti yaptığı iddia edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noh Kyu-duk, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Çin ve Kuzey Kore'nin, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle BM'de alınan yaptırım kararlarını delerek petrol ticareti yaptığına dair iddiaları incelediğini söyledi.

BMGK Kuzey Kore yaptırımları komitesinin, konuyla ilgili araştırmayı yürüttüğünü ifade eden Noh, konuyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Çin yaptırımlara destek vermişti

BMGK, 22 Aralık'ta, oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza atmıştı.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülmüştü.

Çin, eylül ayında, BMGK kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.

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Kaynak: AA