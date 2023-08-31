Çin ile Nikaragua arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Çin ile Orta Amerika ülkesi Nikaragua arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2022'den bu yana müzakereleri süren anlaşmaya ilişkin protokol, Bakan Vang Vıntao ile Nikaragua Devlet Başkanı'nın yatırım, ticaret ve uluslararası işbirliği konularındaki danışmanı Laureano Ortega tarafından video bağlantısıyla imzalandı.

Anlaşmanın, mal ve hizmetlerin ticareti ile yatırımlar için iç piyasaya karşılıklı erişimi kapsadığı bildirildi.

Nikaragua, 2021'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin hükümetini Çin'in meşru temsilcisi olarak tanımıştı.