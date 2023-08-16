Çin, İran'dan petrol ithalatını artırıyor

Bloomberg News'un Kpler'in verilerinden derlediği haberine göre, artan küresel fiyatların indirimli ham petrolü daha cazip hale getirmesiyle Çin'in yaptırım uygulanan İran petrolünden ithalatı en az on yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

İran jeopolitik olarak daha iddialı hale geldikçe bu yıl petrol ihracatını artırıyor ve sevkiyatların çoğu Çin'e gidiyor. Tüccarlara göre, Pekin'in İran ham petrolünün bazen gizlendiği bitüm karışımı ithalatına yönelik soruşturmayı hafifletmesi de kargoların gümrükten geçişini hızlandırıyor gibi görünüyor.

Kpler'in tahminine göre Çin, bu ay İran'dan günde yaklaşık 1,5 milyon varil ham petrol alacak. Bu rakam yılın ilk yedi ayındaki günde ortalama 917,000 varil ile karşılaştırıldığında 2013'e kadar uzanan Kpler rakamlarındaki en yüksek miktar olacak.