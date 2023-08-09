Çin, iş için gelenlere kapıda vize verecek

Paket özellikle Çin’e gelen ve bu ülkede ikamet etmek isteyen yabancılar açısından özel bir önem taşıyor. Yeni düzenlemeler arasında ilk dikkat çekeni, iş yolculuğu yapan yabancı personele ülkeye girişte vize verilmesi. Çin’e ticari temaslar ve görüş alışverişi, tesis oluşturma ve bakım hizmetleri, fuarlara ve konferanslara katılım ve ayrıca yatırım ve girişim faaliyetleri için gelen yabancılar, bundan böyle ilgili kurumlardan davetiyelerini ve diğer gerekli belgeleri ibraz etmek kaydıyla ülkeye girişte vize alabilecek.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, "İş için Çin"e sık seyahat etme durumunda olan kişiler, 3 yıla kadar geçerli olan ve birden fazla giriş-çıkışa olanak veren iş vizelerini yine ülkeye girişte alabilecek. Bir başka temel değişiklik de, yabancı uyrukluların ikamet izni başvurusu yaptıklarında ilgili makama orijinal pasaportlarını da verme zorunluluğunun kaldırılması.

Böylece yabancı uyruklular, başvuru sonrasındaki ikamet izni alma sürecinde kendi pasaportlarını yanlarında tutabilecekler. Öte yandan Bakanlık, kamu güvenliği işleri için “tek gişe hizmeti” de vereceğini açıkladı. Bu yeni sistem sayesinde kayıt formalitelerinin, kamu güvenliği işlerinin, trafik kontrolünün, giriş ve çıkış yönetiminin işlenme süreçlerinin, tek temas noktasından geçmeleri dolayısıyla komple ve sadeleştirilmiş bir hizmetle karşılaşması temin edilmiş olacak.