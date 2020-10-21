Çin, İsveç'i objektif olmaya çağırdı

21 Ekim 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, İsveç'in 5G altyapısında Huawei ve ZTE'nin ürünlerinin kullanılmasının yasaklanması kararının yanlış olduğunu söyledi ve İsveç'i Çin menşeli teknolojilere yönelik olarak daha objektif bir tutum sergilemeye çağırdı.

İsveç Posta ve Telekom İdaresi (PTS), gelecek ay yapılanak olan 5G altyapı ihalesine katılmak için, Çinli firmaların ürettiği teknolojileri kullanmamak şartıyla, Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige ve Teracom firmalarına izin verildiğini açıklamıştı.