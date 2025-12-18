Çin-Japonya gerilimi tırmanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya’ya yönelik yaklaşık 100 milyon dolarlık potansiyel bir askeri donanım satışa onay verildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmanın Japonya’nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağı, ABD’nin ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğu ve Hint-Pasifik’te siyasi istikrar ile ekonomik ilerlemeye katkı sağlayacağı belirtildi.

Otomatik komuta-kontrol ve silah sistemi

Anlaşmanın odağında, Japon Donanması’nda kullanılan Aegis sistemleri yer alıyor. Aegis; tehditlerin tespiti, takibi ve angajmanını yöneten otomatik bir komuta-kontrol ve silah sistemi olarak biliniyor. Satış paketi; Aegis bilgisayar yazılım güncellemeleri, sistem entegrasyonu, teknik sorunların incelenmesi ve sahada mühendislik desteğini kapsıyor. ABD’ye göre bu destek, Japonya’nın Aegis filosunun bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığını artıracak.

Balistik füze savunması

Washington ayrıca, anlaşmanın Japonya’nın balistik füze savunma kabiliyetlerini ve sualtı gözetleme-detection etkinliğini güçlendireceğini vurguladı. Tokyo’nun, özel görev ihtiyaçlarını karşılamak üzere donanmasını modernize etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Pekin: Tarih tekerrür etmemeli

Gelişme, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Japonya’ya yönelik sert mesajlarının ardından geldi. Wang, Japonya’nın geçmişte “hayatta kalma tehdidi” gerekçesiyle savaşlar başlattığını hatırlatarak, tarihin tekrarlanmaması gerektiğini söyledi. Bu çıkış, Pekin’in Tokyo’ya açık bir uyarısı olarak yorumlandı.

Japonya çevresinde ortak devriye uçuşu

Çin–Japonya hattındaki tansiyon, Japonya Başbakanı’nın Tayvan’a yönelik bir saldırının ülke için “varoluşsal tehdit” sayılacağını söylemesinin ardından yükseldi. Pekin buna, Japonya’dan deniz ürünleri ithalatını askıya alarak ve Güney Kore’nin de yer aldığı üçlü kültür bakanları toplantısını erteleyerek karşılık verdi.

Son olarak Rusya ve Çin hava kuvvetlerinin Japonya çevresinde ortak devriye uçuşu yapması, Tokyo’nun sert tepkisine yol açtı.