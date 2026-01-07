Çin-Japonya hattında gerilim tırmanıyor! Diklorosilana anti-damping soruşturması

Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya'dan ithal edilen diklorosilan ürününe yönelik anti-damping soruşturması başlatıldığını duyurdu. Karar, Çin'in Japonya'ya askeri amaçlarla kullanılabilecek tüm çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklamasından bir gün sonra geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın yerli üretici Tangshan Sanfu Electronic Materials Co.'nun geçen ay diklorosilan sektörünü temsilen yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı belirtildi. Başvuruda, Japonya menşeli diklorosilan ithalatının Çinli üreticiler üzerinde zarara yol açtığı iddiasına yer verildi.

Stratejik öneme sahip

Diklorosilan, mantık çipleri, bellek çipleri ve diğer yarı iletken türlerinin üretiminde kullanılan ince film kaplama süreçlerinde temel girdiler arasında bulunuyor. Bu nedenle ürün, yarı iletken tedarik zinciri açısından stratejik öneme sahip hammaddelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma kararı, Pekin yönetiminin Japonya'ya yönelik son ticaret kısıtlamalarının ardından geldi. Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir adımına askeri karşılık verilebileceğine ilişkin açıklamalarını gerekçe göstererek, Japonya'ya askeri son kullanım amacı taşıyan tüm çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklama kararı almıştı.