Çin, Japonya ve G. Kore'den COVID-19 krizi ile mücadelede işbirliği

18 Eylül 2020

Çin, Japonya ve Güney Kore'li maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri, COVID-19 salgını sebepli ekoonmik kriz ile mücadelede faaliyeti artırmak ve aynı zamanda çoklu ticaret ve yatırım sistemini koruma konularında anlaştılar.

Ülkeler arasında gerçekleştirilen telekonferans sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, "Çin, Japonya ve Güney Kore, bölgedeki ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için, birbirleri arasındaki ve diğer Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ile iletişim ve işbirliğini artırma konusunda ortak karar aldılar" denildi.

Açıklamada, gelecek belirsizliklere karşı tedbirli olmaya devam edileceği ve açık ve kurallara dayalı çoklu ticaret sistemini sürdürmenin son derece önemli olduğu konusunda anlaşıldığı duyuruldu.

Japonya ve Malezya, piyasalardaki likidite üzerinde oluşan risklere işaret ederek, karşılıklı bir swap anlaşması imzaladı ve yetkililere 3 milyar dolar karşılığına kadar swap izni verildi.

Finans yetkilileri ayrıca, bölgede kritik öneme sahip olan ve çok taraflı swap anlaşmaları ağı olan Chiang Mai Çok Taraflılık Girişimi'ni destekleme kararı aldılar.