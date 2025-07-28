Çin, kapsamlı bir küresel yapay zeka eylem planı açıkladı

Çin'in bu hamlesi, ABD’nin geçtiğimiz günlerde sunduğu, önyargıyı azaltmayı ve teknoloji ihracatı üzerinde daha sıkı kontrol sağlamayı hedefleyen, Japonya ve Avustralya gibi müttefikleriyle bir koalisyon oluşturmayı amaçlayan yapay zeka stratejisiyle tezat oluşturuyor.

İki yeni endüstri ittifakı

Çin’in “yapay zeka plus” olarak adlandırdığı planı, yapay zeka’nin endüstrilere entegrasyonunu teşvik ediyor ve özellikle Küresel Güney’deki gelişmekte olan ülkelere destek sunuyor. Ülke ayrıca, gelişmiş çiplere yönelik ABD ihracat kısıtlamaları arasında yerel bir yapay zeka ekosistemi oluşturmak için iki yeni endüstri ittifakı kurdu.

“Model-Çip Ekosistemi Yenilik İttifakı,” Huawei, Biren ve Moore Threads gibi çip üreticileri ile büyük dil modeli geliştiricilerini bir araya getirerek teknoloji zincirinde iş birliğini artırıyor. Diğer yandan, Şanghay Genel Ticaret Odası yapay zeka Komitesi, endüstriyel yapay zeka entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Huawei, 384 adet en yeni çipini içeren ve bazı alanlarda Nvidia’nın en iyi modellerini geride bırakan CloudMatrix 384 yapay zeka hesaplama sistemini tanıttı; bu da Çin’in yaptırımlara rağmen artan çip tasarım yeteneğini gösteriyor. Diğer Çinli firmalar ise Tencent’in açık kaynak 3D ortam oluşturma aracını, Baidu’nun “dijital insan” sanal yayıncı teknolojisini ve Alibaba’nın 2025 sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan Quark AI Gözlükleri’ni sergiledi.

ABD ve Çin farklı yapay zeka yolları izlerken, WAIC Çin’in özerk bir yapay zeka geleceği inşa etmeye ve küresel ortaklıklar yoluyla etkisini genişletmeye kararlı olduğunu ortaya koydu.