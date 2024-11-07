Çin MB destekleyici para politikası uygulamaya devam edecek

Çin MB'den yapılan açıklamaya göre Pan, yabancı finans kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda, Çin'in finansal hizmetler sektörünün ve finansal piyasaların açılmasını teşvik edeceğini ve piyasalarla iletişimi güçlendireceğini bildirdi.

Açıklamada, sürdürülebilir ekonomik topanrlanmanın teşvik edileceği de ifade edildi.