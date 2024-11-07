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Çin MB destekleyici para politikası uygulamaya devam edecek

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng , Çin'in sürdürülebilir ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için destekleyici bir para politikası uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Çin MB'den yapılan açıklamaya göre Pan, yabancı finans kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda, Çin'in finansal hizmetler sektörünün ve finansal piyasaların açılmasını teşvik edeceğini ve piyasalarla iletişimi güçlendireceğini bildirdi.

Açıklamada, sürdürülebilir ekonomik topanrlanmanın teşvik edileceği de ifade edildi.