Çin MB: 'Uygun zamanda faiz oranlarını düşüreceğiz'

Çin Merkez Bankası para politikası ayarlamalarını güçlendireceğini ve “uygun bir zamanda” bankaların zorunlu karşılık oranlarını ve faiz oranlarını düşüreceğini söyledi.

Faiz politikaları uygulamaları güçlendirilecek

27 Aralık'ta yapılan Para Politikası Komitesi toplantısı sonuç bildirgesini yayınlayan Çin MB, Komite'nin para politikası ayarlamalarının yoğunluğunun güçlendirilmesinin tavsiye edildiğini vurguladı.

Banka açıklamasında, kurumsal finansman ve hane halkı kredi maliyetlerinde istikrarlı düşüşün desteklenmesi için faiz politikaları uygulamalarının güçlendireceğini belirtti.

İstikrar ve toparlanma desteği vurgusu

Para politikası araçlarını zenginleştireceğini ve geliştireceğini belirten Çin MB, hazine tahvillerinin uzun vadeli getirilerindeki değişiklikleri izleyeceklerini, Hazine tahvili alım ve satımları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çin MB; gayrimenkul piyasasında istikrar ve toparlanmayı destekleyeceğini de vurguladı.