Çin MB: Yuan'ın kullanımı artacak
Çin Merkez Bankası, Yuan'ın global kullanımı yavaş yavaş artacağını bildirdi.
Çin Merkez Bankası, Yuan'ın global kullanımının artacağını ve rezerv bir para birimi olma fonksiyonunun yavaş yavaş gelişeceğini bildirdi.
Banka yaptığı açıklamada, Yuan'ın uluslararası kullanımının artması için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken yunanın global parasal sistemde pozisyonunun istikrarlı tutacaklarını vurguladı.
IMF, Çin Yuanı'nı 2016 Ekim ayında rezerv para birimleri sepetine eklemişti.
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