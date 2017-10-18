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Çin MB: Yuan'ın kullanımı artacak

Çin Merkez Bankası, Yuan'ın global kullanımı yavaş yavaş artacağını bildirdi.

Çin MB: Yuan'ın kullanımı artacak
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Çin Merkez Bankası, Yuan'ın global kullanımının artacağını ve rezerv bir para birimi olma fonksiyonunun yavaş yavaş gelişeceğini bildirdi.

Banka yaptığı açıklamada, Yuan'ın uluslararası kullanımının artması için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken yunanın global parasal sistemde pozisyonunun istikrarlı tutacaklarını vurguladı.

IMF, Çin Yuanı'nı 2016 Ekim ayında rezerv para birimleri sepetine eklemişti. 

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