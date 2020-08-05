Çin Merkez Bankası 2020'de yüzde 2'lik GSYH büyümesi bekliyor

05 Ağustos 2020

Ma, Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının üçüncü ve dördüncü çeytreklerde sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 6 büyüyeceğinin beklendiğini ve böylelikle yıllık büyümenin yüzde 2 olacağını belirtti. Ma ayrıca teşvik politikalarının uygun bir düzeyde kalması gerektiğine işaret etti ve ekledi, "Toparlanma hızına bakılacak olursa Çin'in performansı gayet iyi görünüyor."

Çin ve ABD arasında yükselen gerilimin ekonomik etkilerine de dikkat çeken Ma bazı araçların "acil durumlar" için saklanması gerektiğini belirtti.