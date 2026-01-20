Çin Merkez Bankası faizleri sekizinci ayda da değişmedi

Çin Merkez Bankası (PBOC), yavaşlayan ekonomik görünümü desteklemek amacıyla geniş ölçekli bir parasal gevşeme yerine, belirli sektörlere yönelik hedefli adımlara odaklanmayı sürdürürken, gösterge kredi faizlerinde değişikliğe gitmedi.

Buna göre PBOC, 1 yıl vadeli ve 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5 seviyelerinde sabit bıraktı. Böylece söz konusu faiz oranları üst üste sekizinci ayda da değiştirilmemiş oldu.

Bir yıl vadeli LPR, yeni ve mevcut kredilerin büyük bölümüne referans oluştururken, beş yıl vadeli oran özellikle konut kredilerinde belirleyici rol oynuyor.

Covid-19 sonrası en zayıf büyüme performansı

Faiz kararı, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in 2025'in son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmesinin ardından geldi.

Bu oran, 2022 sonunda Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana kaydedilen en zayıf büyüme performansı olarak dikkat çekti.