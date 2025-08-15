Çin Merkez Bankası: “Ilımlı gevşek” para politikası sürecek

Çin Merkez Bankası, ikinci çeyrek raporunda fiyat istikrarı, istihdam ve küçük işletmelere destek için para politikasında gevşek duruşun süreceğini açıkladı.

PBOC, finansal sistemik risklerin önlenmesi ve fiyatların makul seviyede toparlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını bildirdi. Bu kapsamda bol likiditenin korunacağı, faiz oranı düzenleme çerçevesinin iyileştirileceği ve politika faiz rehberliğinin güçlendirileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, bilimsel ve teknolojik inovasyonun desteklenmesi, tüketimin artırılması, küçük ve mikro işletmelerin güçlendirilmesi ve dış ticaretin istikrara kavuşturulması için yapısal para politikası araçlarının etkin kullanılacağı ifade edildi.

İstihdamın desteklenmesi, bankaların yükümlülük maliyetlerinin düşürülmesi ve genel sosyal finansman maliyetlerinin azaltılması da öncelikler arasında yer aldı. Merkez Bankası, piyasa beklentilerini istikrara kavuşturmak, piyasa düzenini bozan davranışlarla mücadele etmek ve döviz kuru oluşumunda piyasanın belirleyici rolünü korumak için adımlar atacağını duyurdu.