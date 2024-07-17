Çin Merkez Bankası, küresel para politikasında yeni ve cesur bir deneye hazırlanıyor

Çin Devlet Başkan Xi Jinping ve Parti’deki üst düzey çalışma arkadaşları bu hafta beş yılda bir yapılan Üçüncü Plenum toplantısına hazırlanırken, Çin Merkez Bankası (PBOC) ülkenin 4 trilyon dolarlık tahvil piyasasında bir balon oluşmasını önlemek ve “tahvil boğalarını” dizginlemek için devlet tahvili ödünç alıp sonra da satmayı değerlendiriyor.

Böylece niceliksel gevşemeden uzun süredir kaçınan PBOC, şimdi doğrudan tahvil piyasasında işlem yaparak getirileri yönlendirmeye yönelik alışılmışın dışında bir politika benimsemiş olacak. Fed ve benzer merkez bankaları ekonomileri durgunlaştığında getirileri aşağı çekmek için tahvil satın alırken, PBOC uzun vadeli getirileri yukarı çekmek için tahvil satmayı planlıyor.

Süreci yönetmek giderek zorlaşıyor

Bloomberg HT’de yer alan habere göre emlak sektöründe çöküş yaşanan ve deflasyon yaşayan Çin açık bir şekilde düşük faiz ortamına ihtiyaç duyuyor. Ancak bunun banka karlarını ve yuanı aşağı çekecek kadar düşük olmaması da gerekiyor. New York’ta Apollo Global Management’ın baş ekonomisti Torsten Slok, “Nihai hedefi yumuşak iniş olan bu süreci yönetmek giderek zorlaşıyor.

Yavaş yavaş hareket etmesi gereken çok fazla hareketli parça var” değerlendirmesinde bulundu. PBOC konu hakkında yorum yapmadı.