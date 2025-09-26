Çin Merkez Bankası, para politikası toplantısında gevşeme sinyali verdi

Çin Merkez Bankası, 2025’in üçüncü çeyrek toplantısında likiditenin bol tutulacağını, kredi arzının artırılacağını ve finansman maliyetlerinin düşürülmesine odaklanılacağını açıkladı.

Kurul, kredi piyasasında referans faiz reformunun etkili olduğunu, mevduat faizlerinin piyasa temelli ayarlandığını ve para politikası aktarım mekanizmasının daha verimli çalıştığını kaydetti. Finansman maliyetlerinin tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrettiğine dikkat çekildi. Döviz piyasasında arz-talep dengesinin korunduğu, cari fazla istikrarını sürdürdüğü ve yuan kurunun makul seviyelerde çift yönlü dalgalandığı ifade edildi.

İç ve dış riskler öne çıktı

Küresel büyümedeki yavaşlama, artan ticaret engelleri ve büyük ekonomiler arasındaki performans farklılıkları dış riskler arasında sıralanırken, Çin ekonomisinin istikrarlı ilerlediği ve yüksek kaliteli kalkınmada yeni sonuçlar elde edildiği belirtildi. Bununla birlikte yetersiz iç talep ve düşük fiyat seviyelerinin zorluk olmaya devam ettiği vurgulandı.

Politika öncelikleri

Kurul, para politikasında öngörülebilirliğin ve etkinliğin artırılacağını, likiditenin bol tutulacağını ve kredi arzının genişletileceğini açıkladı. Sosyal finansman ile para arzı büyümesinin ekonomik hedeflerle uyumlu hale getirileceği ifade edildi.