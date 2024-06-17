Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,5 faizle 182 milyar yuan (yaklaşık 25 milyar dolar) nakit aktardı. Ters repo işlemleri ile de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 4 milyar yuan (yaklaşık 551,2 milyon dolar) aktarıldığı belirtildi.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Ters repo işlemlerinde ise Merkez Bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

PBoC'nin, düşük seyreden enflasyon nedeniyle piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.