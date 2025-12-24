Çin Merkez Bankası'ndan temkinli mesaj: Destek var, agresif teşvik yok

Çin Halk Bankası, para politikasında uzun vadeli istikrarı önceleyen yaklaşımını koruduğunu bir kez daha vurguladı. Merkez bankası, destekleyici duruşunu sürdürürken, ekonomide yapısal dengesizliklere yol açabilecek agresif teşvik adımlarına karşı temkinli kalmayı sürdüreceğinin sinyalini verdi.

Bankanın dördüncü çeyrek para politikası komite toplantısının ardından yapılan açıklamada, borçlanma maliyetlerinin düşük seviyelerde tutulmasına yönelik yönlendirmenin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine bakmayı amaçlayan ve aşırı teşviklerden kaçınmayı hedefleyen "döngüler arası" politikaların güçlendirileceği ifade edildi.

Yıllar sonra ilk kez yıllık düşüş

Bu ihtiyatlı tutum, yurt içi talepteki zayıflamaya rağmen benimsendi. Son verilere göre perakende satışlar, Covid döneminden bu yana en düşük büyüme hızını kaydederken, sabit varlık yatırımları da uzun yıllar sonra ilk kez yıllık düşüşe yaklaşmış durumda.

Komite, politika uygulamasının "gücünü, hızını ve zamanlamasını" iç ve dış koşullardaki değişimlere göre ayarlayacağını bildirdi. Merkez bankası ayrıca yuanın makul ve dengeli bir seviyede istikrarını koruma ve aşırı oynaklığa karşı önlem alma taahhüdünü yineledi.