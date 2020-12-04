"Çin özgürlüğe karşı en büyük tehdit"

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit olduğunu" ifade etti.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Wall Street Journal gazetesinde bir makale kaleme alan Ratcliffe, Çin'in ABD'nin sırlarını çalarak ve piyasada ABD'li şirketlerin yerini alarak büyüdüğünü belirttti.

Trump yönetimi, Çin ürünlerine gümrük vergileri koyarak Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayarak Pekin'e karşı sert bir tutum takınmıştı.

Ratcliffe ayrıca Pekin'in Çin ile bir sürtüşmeye hazırlandığı ve "ekonomik, askeri ve teknolojik açılardan dünyaya hükmetmeye niyetli olduğunu" belirtti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve FBI Başkanı Christopher

Wray de benzer açıklamalar yapmıştı.