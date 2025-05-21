Çin, Pakistan ve Afganistan arasında stratejik İşbirliği

Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının Pekin’de gerçekleştirdiği gayriresmi toplantıda üçlü işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin katılımıyla yapılan toplantıda taraflar, mevcut diyalog mekanizmasının ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, üç ülke görüşmeler sonucunda yedi ana başlıkta mutabakata vardı. En dikkat çeken adımlardan biri, bir sonraki toplantının kısa süre içinde Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenmesi kararı oldu.

Afganistan ve Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi yönünde irade beyan edilirken, karşılıklı büyükelçi atamaları konusunda da prensipte anlaşma sağlandı. Çin tarafı ise bu sürece tam destek vereceğini bildirdi.

Ekonomik alanda da önemli kararlar alındı. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında üç ülkenin işbirliğini artırması, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun Afganistan’a uzatılması ve bölgesel bağlantı projelerinin hızlandırılması kararlaştırıldı.

Toplantıda güvenlik boyutu da öne çıktı. Üç ülke, bölgesel barış ve istikrarın korunması adına güvenlik alanında daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini vurgularken, dış müdahalelere karşı dikkatli olunması konusunda ortak görüş bildirdi.

Taraflar, karşılıklı siyasi güvenin artırılması, ekonomik kalkınma için elverişli bir ortamın oluşturulması ve ortak çıkarların korunması doğrultusunda işbirliğini sürdüreceklerini teyit etti.