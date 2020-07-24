Çin: Pompeo'nun açıklamaları soğuk savaş mantığında

24 Temmuz 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Venbin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sözlerini, "Bir çeşit Çin ile ilgili yalanlar karışımı" oldğunu söyledi ve ABD'nin Çin2e yaklaşımının soğuk savaş mantığında olduğunu ekledi.

Bir basın toplantısında konuşan Venbin, Pompeo'nun Çin Komünist Partisi'ne acımasız saldırdığını ve "gerçekleri yok sayarak, siyahı beyaz yaparak ve ideolojik yaklaşarak" açıklamalar yapığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'in ülke içinde otoriter dışarda ise giderek daha saldırgan bir tutum izlediğini söylemiş ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "on yıllar süren bir küresel Çin Komünizmi'nin egemenliği hasreti"ne sahip olduğunu eklemişti.