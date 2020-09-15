Çin sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 5.6 arttı, tüketici güveni yükseldi

15 Eylül 2020

Çin'de, ocak-ağustos döneminde sabit varlık yatırımındaki yıllık düşüş de hükümetin destek çabaları nedeniyle hafifledi ancak yetkililer, Çin-ABD gerilimlerinin tırmanması da dahil olmak üzere, artan dış riskler göz önüne alındığında, görünüm konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

COVID-19 salgını Çin ekonomisinin büyük bir kısmını felce uğrattı. Ancak kontrol altına alınan salgının ardından talebin yükselmesi, hükümetin destekleri ve şaşırtıcı bir şekilde dayanıklılık gösteren ihracatın canlanmasıyla Çin'in toparlanması ivme kazanıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, sanayi üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine yüzde 5.6'ya artarak sekiz ayın en sert artışını kaydetti. Analistler, temmuz ayında yüzde 4.8 artan sanayi üretiminin ağustos'ta yüzde 5.1 artmasını bekliyorlardı.

Perakende satışlar da geçen yıla göre yüzde 0.5 artarak yedi aylık bir gerileme zincirini kırdı ve analistlerin sıfır büyüme tahminini aşarken, temmuz ayında satışlar yüzde 1.1 gerilemişti.

Çin'de tüketici güveni otomobil harcamaları ve gümrük vergisinden muaf alışverişlerin etkisiyle son zamanlarda artıyor.