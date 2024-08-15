Çin, sanayi üretiminde büyüme beklentileri yakalayamadı

Haziran ayında yüzde 5,3 olan sanayi üretimi artışının temmuz ayında yüzde 5,2 olması bekleniyordu.

Sanayi üretiminde büyümenin yavaşlaması, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla politika desteği ortaya koymasını gerektirebilecek durgun iç talebi yansıttı.

Çin'de temmuz ayında perakende satışlarda büyüme ise haziran ayına göre hızlandı. Perakende satışlar, haziran ayındaki yüzde 2,0'lık artıştan hızlanarak temmuz ayında yüzde 2,7 arttı. Analistler perakende satışların yüzde 2,6 artmasını bekliyorlardı.

Sabit varlık yatırımlarım 2024'ün ilk 7di ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış beklentisine karşın yüzde 3,6 arttı. Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 3,9 oranında büyüme yaşanmıştı.

ANZ ekonomisti Xing Zhaopeng, “Veriler ekonominin yılın ikinci yarısında zayıf bir başlangıç yaptığını gösteriyor ve MLF'nin (Orta Vadeli Kredi Kolaylığı) zorunlu karşılık oranı indirimiyle değiştirilmesi olasılığının artması bekleniyor, ancak yüzde 5'lik ekonomik büyümeyi sürdürmenin anahtarı mali harcamaların gelmesi olmaya devam ediyor” dedi.