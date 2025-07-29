Çin şiddetli yağışlara teslim oldu: 30 kişi hayatını kaybetti
Çin'de bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar sel ve afetlere yol açtı. Ülkede ilk belirlemelere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Kayıp kişileri için ise arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nda (CGTN) yer alan habere göre, başkent Pekin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.
80 binden fazla kişi tahliye edildi
Aralıksız süren sağanak nedeniyle karayollarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.
Kentte sel kontrol çalışmalarına hız verildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri ve afet yardım malzemeleri bölgelere sevk edildi.
Şu ana kadar 80 bin 332 kişi tahliye edildi.