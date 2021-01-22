Çin, sınır ötesi e-ticaret kaçakçılığına yönelik baskıyı artırıyor

Çin Gümrükler Genel İdaresi yetkilisi Sun Zhijie, düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki gümrüklerin geçen yıl 10,49 milyar yuan (yaklaşık 1,62 milyar dolar) değerindeki 79 kaçakçılık vakasına baktığını belirtti.

Söz konusu vakalarda kaçakçıların genellikle sahte işlem belgeleri kullandığı, tercihli tarife ve vergi oranlarından yararlanmak için müşteri kimliklerini çaldıkları belirtildi.

Basın toplantısında, biri sınır ötesi e-ticaret ile ilgili olmak üzere 2020 yılında karşılaşılan on özgün kaçakçılık vakasının sunumu da gerçekleştirildi.

Sun, Çin gümrüğünün kaçakçılık konusunda yüksek alarm durumunda olmaya devam ettiğini ve geçen yıl toplam 4 bin

61 kaçakçılık vakasıyla ilgilendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua