Çin tahvillerinde yön değişiyor: Getiriler dipten yükselişe geçti

Çin tahvil piyasasında uzun süredir devam eden düşük getiri dönemi sona eriyor olabilir. Deflasyonist baskıların hafiflemesi ve genişleyici para politikası beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket gözleniyor.

Getirilerde yükseliş beklentisi güçleniyor

Bazı piyasa uzmanları, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin dar banttaki seyrini geride bırakarak mevcut yaklaşık yüzde 1,8 seviyesinden yıl içinde yüzde 2’ye hatta daha yukarısına çıkabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, enflasyon beklentileri ile arz baskısını yansıtan 5 ve 30 yıllık tahviller arasındaki faiz farkı da yaklaşık dört yılın en yüksek düzeyine ulaşmış durumda. Bu farkın önümüzdeki süreçte daha da açılabileceği öngörülüyor.

Veriler piyasa algısını değiştirdi

Dünyanın en büyük gelişmekte olan tahvil piyasasında yatırımcı algısı, son dönemde gelen olumlu ekonomik verilerle birlikte değişim gösterdi. Beklenmedik büyüme toparlanması ve üretici fiyatlarındaki düşüşün hız kesmesi, son yıllarda piyasaya hakim olan deflasyon temasını sorgulatmaya başladı.

Ayrıca İran’daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının küresel ölçekte yeni bir ekonomik denge oluşturması, Çin tahvillerindeki hareketin diğer gelişmekte olan ülkelere de yansıyabileceği görüşünü güçlendirdi.

Analistler: Getiriler daha da yükselebilir

ING Bank’ın bölge başekonomisti Lynn Song, “Deflasyon eğilimi bir dönüm noktasına ulaştı. Önümüzdeki on yıl boyunca yaklaşık yüzde 4 büyüme beklenen bir ekonomide 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’nin altında olması normal bir durum değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı yerel aracı kurumlar ise yükselişin daha sert olabileceğine dikkat çekiyor. Kaiyuan Securities, enflasyonun hız kazanmasıyla birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 2 ila yüzde 3 bandına çıkabileceğini öngörüyor.

Küresel tahvil piyasalarına etkisi

T. Rowe Price portföy yöneticisi Adam Marden, uzun süredir küresel enflasyonu aşağı çeken Çin kaynaklı dezenflasyonun zayıfladığını belirtti. Marden’e göre artan petrol fiyatları enflasyonist baskıları güçlendirirken, küresel çapta daha yüksek tahvil getirileri ve daha yatay bir getiri eğrisi ihtimali artıyor.

Bu gelişmelerin merkez bankaları üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edilirken, savaş sonrası mart ayında gelişmekte olan ülkelerin yerel para cinsinden tahvil getirileri son iki yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Enerji ithalatçısı ülkelerde faizler daha hızlı yükselirken, Polonya, Güney Afrika ve Tayland gibi ülkelerde tahvil getirilerinde 50 ila 100 baz puan arasında artış kaydedildi.