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Çin, Tayvan'dan bazı ürünlerin ithalatını durdurdu

Çin, Tayvan'dan greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgiller ile beyaz saç kuyruğu ve istavrit türü balıkların ithalatını yasakladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, ekonomik yaptırım olarak yorumlanabilecek bir kararla, Tayvan’dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Gümrükler Genel İdaresinin açıklamasına göre, Tayvan'dan greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgiller ile beyaz saç kuyruğu ve istavrit türü balıkların ana karaya girişi yasaklandı.

Yasak kararının ilgili düzenlemeler ve gıda güvenliği şartları gereğince alındığı belirtilirken tüm gümrük birimlerinin karar uyarıcında ithalat bildirimlerini kabul etmeyi durdurması istendi.

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