Çin teknoloji alanında yeniliklere ağırlık verecek
Çin Devlet Başkanı Jinping, ülkesinin teknoloji alanında yeniliklere ağırlık vereceğini duyurdu.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı açıklamada Çin'in teknoloji alanında yeniliklere ağırlık vererek, ekonomik toparlanmanın ve büyümenin destekleneceğini söyledi.
Jinping'in açıklamasında ekonomik çıktıyı ve istihdamı artıracak köklü reformlar yapılması gerektiğine ve çalışmaların başladığına işaret etti.
Jinping daha önce, ülkenin COIVD-19 krizi sonrasında ekonomik toparlanması için vergi kesintileri ve çeşitli politikalar yürürülüğe koyma konusunda kararlı olduğunu söylemişti.