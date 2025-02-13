Çin, Ukrayna barış görüşmelerinde rol üstlenmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla doğrudan görüşmelere başlama sinyali verirken, Çin de barış sürecinde etkili bir aktör olma arayışında.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Çinli yetkililer geçtiğimiz haftalarda aracılar vasıtasıyla Trump ekibine, iki lider arasında bir zirve düzenlenmesi ve savaşın ardından barışın korunmasına destek sağlanması teklifinde bulundu.

Ancak Çin’in teklifi, özellikle Pekin-Moskova ilişkilerinin giderek derinleşmesi nedeniyle ABD ve Avrupa’da şüpheyle karşılandı. Beyaz Saray, Çin’in teklifinin kendilerine ulaşıp ulaşmadığını teyit etmekten kaçınırken, bir yetkili “Hiç uygulanabilir değil” diyerek teklifin kabul görmediğini belirtti.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Putin ile “uzun ve son derece verimli” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Görüşmede, iki liderin birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme ve Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için acil temaslara başlama konusunda anlaştıklarını ifade etti. Trump, daha sonra Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile “muhtemelen Suudi Arabistan’da” yüz yüze görüşebileceklerini söyledi, ancak kesin bir tarih vermedi.

Çin’in önerdiği zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin katılmadığı bir ABD-Rusya müzakeresi öngörüyor. Bu durum, Batı’nın Ukrayna’yı barış sürecine dahil etme taahhüdüyle çelişiyor.

Washington’daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü, Pekin’in böyle bir teklif sunduğuna dair bilgisi olmadığını ifade ederek, “Tüm tarafların gerilimi düşürmek ve siyasi çözüm için çaba göstereceğini umuyoruz” dedi.