Çin ulusal karbon salınımı ticaret sistemini haziran sonunda açacak

Çin Ekonomi ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Hubei ve Shanghay ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamalarda, yerel yetkililerden test çalışmalarını ve sistemin uygulamaya geçirilmesini mümkün olan ek kısa zamanda tamamlamalarını istedi.

Çin'in karbon salınımı ticaret sisteminde alım-satım platformu Shanghay'da, kayıt platformu ise Hubei'nin Wuhan kentinde olacak.

Diğer yandan, Çin'in enerji tüketiminde kömürün payı 2020 yılında hedefin de altına indi. 2020 yılı sonunda kömürün payı yüzde 58 olan hedefin altında yüzde 56,8 olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji kapasitesinde hızlı artış ve doğal gaz kullanımının artması kömürün payının düşmesinde etkili oldu. Kömürün payının geçtğimiz 10 yılda yüzde 68 olmuştu.

Geçen yıl doğal ga, hidroelektrik, nükleer enerji ve rüzgar enerjisinin payı 2020'de yüzde 1 artarak 24,3 oldu.

Çin'de enerji tüketimi 2020 yılında yüzde 2,2 artarak 4,98 milyar ton kömüre eşit seviyede gerçekleşti. Ham petrol talebi yüzde 3,3 artarken, doğal gaz tüketimi ise yüzde 7,2 büyüdü.