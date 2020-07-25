Çin ve ABD ticaret görüşmelerine devam edecek

25 Temmuz 2020

Çinli ve ABDli ticaret yetkililerinin, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, ticaret anlaşmasının ilk aşaması ile ilgili görüşmelerin devam edeceği adı verilmeyen kaynaklar tarafından duyuruldu.

South China Morning Post'un haberinde, Çin Halk Cumhuriyeti Başkan yardımcısı Liu He ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer altı aylık periyotlarda görüşmeleri öngörülüyor ve gelecek görüşmenin ağustos ayında yapılması gerekiyor. İsminin açıklmanasını istemeyen kaynak, iki tarafın da görüşmelere sıcak bakmaması sebebiyle ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin iptal edilme ihtimalinin devam ettiğini açıkladı.

Ticaret anlaşması görüşmeleri, son zamanlarda yaşanan gerginlikler etkisiyle önemini kaybederken, ABD Başkanı Trump da geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama ypamıştı.