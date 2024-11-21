Çin ve Brezilya, ilişkilerinin seviyesini "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti

Çin ve Brezilya, ilişkilerini "ortak geleceği paylaşan topluluk" seviyesine yükselttiklerini duyurdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Brezilya ziyareti sırasında yapılan görüşmede, liderler ikili ilişkilerin gelişmekte olan ülkelere örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Şi Cinping, Çin-Brezilya ilişkilerinin tarihindeki en iyi dönemde olduğunu belirterek, bu ilişkinin yalnızca iki ülke halklarına değil, Küresel Güney’in sesini artırmaya da katkı sunduğunu ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin'in Brezilya’nın en önemli stratejik ortağı olduğunu ve kalkınma projelerinin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Lula, bu işbirliğinin Brezilya'nın sanayileşme ve Güney Amerika entegrasyonu süreçlerine hız kazandıracağını vurguladı.

İki ülke lideri, altyapı, finans, sanayi, ekoloji ve teknoloji gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütecek ekiplerin kurulmasını kararlaştırdı. Görüşmenin ardından taraflar 37 işbirliği anlaşmasına imza attı.

Çin'in diplomatik yaklaşımı

Brezilya, Çin’in "ortak geleceği paylaşan topluluk" hedefini ilan ettiği 10. ülke oldu. Bu konsept, hem ikili işbirliklerini hem de küresel barış ve işbirliği ideallerini ifade ediyor. Çin, bu yaklaşımı özellikle Küresel Güney ülkeleriyle olan ilişkilerinde güçlendiriyor.