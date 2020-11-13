Çin ve Hindistan gerilimi düşürme planı hazırlıyor

Hintli yetkililer, Batı Himalayalar'daki tehlikeli askeri gerilime son vermeye çalışan Hindistan ve Çin'in, devriyeye yasak bölgeler oluşturma, tank ve topları geri çekme ve çekilmeyi doğrulamak için insansız hava araçlarının kullanımını içeren bir plan oluşturmakta olduklarını söyledi.

Çin birlikleri tarafından uğradıkları taş ve sopalı saldırıda en az 20 Hint askerinin öldüğü haziran ayından bu yana gerilim yüksek. Hintli yetkililer, Çin askerlerinin uzak bir vadideki tartışmalı sınırdan zorla içeri girdiklerini; Çin ise, Hintli askerlerin eylemlerinin kışkırtıcı olduğunu söyledi.

Nükleer silah sahibi iki komşu o zamandan bu yana Hindistan'ın Ladakh bölgesi ile Çin kontrolündeki Tibet platosu arasındaki engebeli sınırda on binlerce asker konuşlandırırken; gerilimi azaltmanın yollarını ararken bile çatışma riskini daha da artırdı.

Hint hükümetinden üç yetkili, aylarca süren zorlu ilerlemenin ardından, iki tarafın sıcaklıkların 18 santigrat derecenin altına düştüğü yüksek irtifalı çölden kademeli şekilde çekilmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Durumun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililerden biri, "Masada kesin bir çekilme planımız var, bu her iki taraf içinde de değerlendiriliyor." dedi.

Üst düzey komutanların geçen cuma günü yaptığı toplantıda paylaşılan plana göre, her iki taraf da ihtilaflı Pangong Tso gölü bölgesinden çekilecek ve bir tampon bölge oluşturacak.

Görüşmelerle ilgili bilgi veren yetkililer, Çinli askerlerin göle bakan birkaç tepelik bölgede savunma yapılarını söküp geri çekileceğini söyledi.

Gölün güney kıyısındaki tepeleri işgal eden Hindistan da geri çekilecek. Her iki taraf da belirli alanlarda devriye gezmeyi bırakacak.

Hindistan-Çin arasındaki 3,800 km uzunluğundaki sınır çizilmemiş durumda. İki ülke 1962'de savaşa girmişti.

Hindistan'ın savunma ve dışişleri bakanlıkları, son müzakerelerin ayrıntıları hakkında açıklama yapmadı.

Üç yetkili, her iki tarafın askeri komutanlarının bölgeden çekilmeye ilişkin daha fazla görüşmek üzere bir hafta içinde toplanabileceğini söyledi.