Çin ve Hindistan’dan ortak mesaj: Kazan-kazan işbirliği arayışı sürüyor

Çin ile Hindistan arasında uzun süredir gerilimlere sahne olan ilişkilerde diplomatik temaslar hız kazanıyor. Bu kapsamda Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin’e resmi ziyarette bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Global Times gazetesinin aktardığına göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı. Çinli Bakan Vang, Hindistan’la olan ilişkilerde karşılıklı saygı ve güvenin temel alınarak, kazan-kazan işbirliğine dayalı bir yol bulunması gerektiğini vurguladı.

Vang, “İki medeniyet, dostane komşuluk ilkesine bağlı kalmalı; şüphe yerine güven, rekabet yerine işbirliği, birbirini yıpratmak yerine başarıları destekleme anlayışı benimsenmeli” dedi.

Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileşme eğiliminde olduğunu belirten Vang, bu ilişkinin kendi tarihsel mantığı ve içsel itici gücü olduğunu, üçüncü taraflar tarafından yönlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Jaishankar: Rekabet değil ortak kalkınma

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülkenin rakip değil, kalkınma ortağı olduğunu vurguladı.

Hindistan’ın Çin ile ilişkilerini uzun vadeli bir perspektiften ele aldığını belirten Jaishankar, karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin derinleştirilmesi, kültürel alışverişin geliştirilmesi ve sınır bölgelerinde barış ile istikrarın birlikte korunması gerektiğini söyledi.

Jaishankar ayrıca, "Her iki taraf da farklılıkların anlaşmazlığa, rekabetin ise çatışmaya dönüşmesini önlemeli. Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler sadece iki ülkeyi değil, bölgeyi ve dünyayı da yakından ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel denge açısından önemli

Asya’nın iki büyük ekonomisi ve dünyanın en kalabalık ülkeleri olan Çin ile Hindistan arasında yaşanan temaslar, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel güvenlik ve küresel istikrar bakımından da yakından takip ediliyor.

Son dönemde özellikle Himalayalar’daki sınır gerilimleri, iki ülkenin ilişkilerinde zaman zaman tansiyonu yükseltmişti. Ancak tarafların diplomatik diyalog ve yapıcı mesajlarla yeniden işbirliği zemini arayışında olduğu görülüyor.