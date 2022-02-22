Çin ve İran’dan Rusya-Ukrayna açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık kararı alan Donbass bölgesine bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hatibzade açıklamada, "Ukrayna ile ilgili durumu hassasiyetle takip ediyoruz. İran, tüm tarafları itidale davet ediyor ve gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Taraflara sorunu diyalog yoluyla ve barışçıl bir şekilde çözme çağrısında bulunan Hatibzade, "Maalesef NATO'nun ABD eksenli müdahaleleri ve provokatif eylemleri bölgedeki durumu karmaşıklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Hatibzade, açıklamasında Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ise değinmedi.

Çin'den itidal çağrısı

Çin, Ukrayna krizinde taraflara itidal tavsiye ederek sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Çin, bir kez daha tüm taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve güvenliğin bölünmezliği prensibini göz önüne alarak farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, görüşmede her ülkenin meşru güvenlik endişelerine saygı duyulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna sorununun Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasının gecikmesi nedeniyle büyüdüğü görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Ukrayna konusunda düzenlediği olağanüstü toplantıda yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası sorunların BM Şartı'na uygun olarak barışçı yollarla çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki durumun çok sayıda karmaşık etkenin sonucunda ortaya çıktığını belirten Büyükelçi Cang, "İlgili tüm tarafları Ukrayna sorununda diyaloğu ve istişareyi sürdürme, birbirlerinin endişelerini gidermek üzere eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde makul çözümleri aramaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi direktifini vermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya'nın kararına tepkiler

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünyaya, tanıma kararı nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını sert şekilde kınadıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye askerlerini göndermesi sonrasında bugün alınması beklenen ilk yaptırım kararının hızla uygulanması gerektiğini düşünüyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu ifade ederek:

"Bu, şu anda topraklarının bir kısmı fiilen ilhak edilmiş egemen bir devlet. Ukrayna, Avrupa'da egemen ve demokratik bir devlet. Avrupa'da hepimiz endişelenmeliyiz ve Putin'i hem NATO'yu hem de Avrupa'yı ve daha da önemlisi değerlerimizi baltalamaktan caydırmak için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmemeliyiz."

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Rusya'ya acil uluslararası yaptırım paketi uygulayacaklarını belirterek, bu yaptırımların, "Rusya'nın savaş makinesini destekleyen ekonomik çıkarlarına" darbe indireceğini söyledi.

"Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmalı"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek, ülkesinin krizin barışçıl bir çözüme ulaşması çabalarına katılacağını söyledi.

Suriye, Rusya'ya desteğini açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Putin'in Donetsk ve Lugansk'i tanıma kararını desteklediklerini ve bu yönetimlerle iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Mikdad, "Batı'nın bugün Rusya'ya karşı yaptığı, terör savaşı sırasında Suriye'ye yaptığına benziyor. ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden terörü desteklemeye devam ediyor." dedi.