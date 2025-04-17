Çin ve Mısır, ortak hava tatbikatı düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerinden bir müfrezenin, nisan ortasından mayıs başına kadar sürecek tatbikat için Mısır'a gönderileceği belirtildi.

Çin ve Mısır orduları arasında ilk ortak eğitim faaliyeti olacak tatbikatın, iki ülke askeriyeleri arasında siyasi güvenin geliştirilmesi ve pragmatik işbirliğinin teşvik edilmesi açısından önemi vurgulandı.