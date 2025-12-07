Çin ve Rusya, ortak füze savunma tatbikatı yaptı
Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya ordularının bu ayın başında Rusya’da ortak bir füze savunma tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu tatbikat, iki ülke arasında yapılan üçüncü ortak füze savunma faaliyeti oldu.
Çin ve Rusya'nın, Rus topraklarında ortak füze savunma tatbikatı yaptığı bildirildi.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke ordularının, bu ayın başında 3'üncü ortak füze savunma tatbikatını gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Rus topraklarında gerçekleştirilen faaliyetin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, tatbikatın üçüncü bir tarafı hedef almadığı, güncel uluslararası ve bölgesel durumla ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA