Çin, yapay zekâ uzmanlarının ABD'ye gitmesini istemiyor!

Çinli yetkililer, yapay zekâ girişimcileri ve araştırmacılarının ABD'ye seyahat etmesini istemiyor.

Bunun nedeni ise Çinli yapay zekâ uzmanlarının ülkenin yapay zeka alanındaki ilerlemelerine dair gizli bilgileri açığa çıkarabilme ihtimali.

"Seyahatleri önceden bildirin" talimatı

cnbc-e'nin Wall Street Journal'a dayandırdığı haberine göre, Çinli yetkililer yapay zekâ ve robotik gibi stratejik açıdan hassas sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlerin yöneticileri, kesinlikle gerekli olmadığı sürece ABD ve müttefik ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları yönünde uyarıldı.

Seyahat etmeye karar veren yöneticilere ise yolculuk öncesinde planlarını yetkililere bildirmeleri ve dönüşlerinde görüştükleri kişiler hakkında bilgi vermeleri talimatı verildi.

Çinli yöneticilerin yurtdışında gözaltına alınarak ABD ile Çin arasındaki müzakerelerde bir pazarlık unsuru olarak kullanılabileceğinden kaygı duyduğu belirtildi. Bu durumun, ilk Trump yönetimi döneminde, ABD’nin talebi üzerine Huawei yöneticisinin Kanada’da gözaltına alınmasına benzetildiği kaydedildi.

Bazı seyahatler iptal edildi

Söz konusu haberde, Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng’in, Şubat ayında Paris’te düzenlenen bir yapay zekâ zirvesine davet edilmesine rağmen etkinliğe gitmediği ifade edildi.

Bir diğer büyük Çinli yapay zekâ girişiminin kurucusunun da geçen yıl Pekin’in talimatları doğrultusunda planlanan bir ABD seyahatini iptal ettiği belirtildi.

ABD ve Çin, küresel yapay zekâ yarışında kıyasıya bir rekabet içinde bulunurken, DeepSeek’in son dönemde ABD’li devler OpenAI ve Google ile rekabet edebilecek, hatta daha düşük maliyetle onları geride bırakabilecek modeller geliştirdiği ifade ediliyor.

Şubat ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin teknoloji sektöründeki en büyük isimleriyle nadir bir toplantı gerçekleştirerek, girişimcileri "yeteneklerini göstermeye" ve Çin’in ekonomik modeli ile pazarının gücüne güven duymaya çağırmıştı.