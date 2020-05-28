Çin yeni güvenlik yasasını onayladı

28 Mayıs 2020

Çin Ulusal Halk Kongresi, Özel İdari Bölge Hong Kong’da uygulanacak yeni Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.

Çin parlamentosu geçen yıl hükümet karşıtı protestolarla sarsılan şehirde ayrılık, tahribat, terör ve yabancı müdahalesiyle mücadele etmek için büyük çoğunlukla Hong Kong ulusal güvenlik yasasını onayladı. Çin Ulusal Halk Kongresi, 1'e karşı 2.878 oyla tasarının geçirilmesini kabul etti. 6 çekimser oy kullanıldı.

‘Vatana ihanet, ayrılıkçılık, kargaşa çıkarmak, devleti yıkmak, hükümeti devirmek gibi yıkıcı faaliyetlere girmek, dış müdahale’ yasağı getiren ve Hong Kong’da bazı özgürlükleri kısıtlayacağından endişe edilen tasarı ulusal kongrede kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, mevcut gerçekler ışığı altında Hong Kong'un siyasi anlamda artık Çin'den bağımsız olmadığı sonucuna vardıklarını ve Kongre'ye bu yönde bildirimde bulunduklarını belirtirken Çin yetkililerinden hızla bu açıklamaya yanıt geldi.

Çin’den Pompeo’a: Gülünç bir açıklama



Çin’in Türkiye Başkonsolosluğu Sözcüsü Pompeo’nun açıklamasını ‘gülünç’ olarak değerlendirdi ve şu paylaşımı yaptı: “Gülünç bir açıklama. Çin'in yasama organı, üstlendiği hukuki hakları çerçevesinde Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının çıkarılması için kararnameyi hazırlamaktadır. Çin'in toprağı olan Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasının çıkarılması Çin'in içişleri.”

Pompeo, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Politika Yasası gereği bu bölgenin statüsüne ilişkin değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüde bağımsız olduğunu savunamaz."