Çin, yılın ilk iki ayında petrol alımını yüzde 15,8 artırdı

The New York Times gazetesinin haberinde, Çin hükümeti tarafından yayımlanan gümrük verileri incelendi.

Haberde, Çin'in ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 daha fazla petrol ithal ettiğinin görüldüğü öne sürüldü.

Bu artışın Orta Doğu'daki çatışmalardan önce olduğu ileri sürülen haberde, ithalattaki artışın ülkeyi artan jeopolitik gerilimlerden korumak için sürdürülen stratejinin bir parçası olarak yapıldığı kaydedildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Trivium China'nın enerji analisti Cosimo Ries, Çin'in petrol stoklamasının "bir süredir" devam ettiğini belirtti.

Ries, Çin'in "Donald Trump yönetiminin neden olacağı jeopolitik gerilimler için" hazırlık yaptığını ifade etti.

Pazar araştırma şirketi Kpler'in ham petrol analisti Muyu Xu, hükümetin önceliğinin istikrarlı yakıt tedarikini sağlamak olduğunu ve "rafineri şirketlerine yakıt ihracatını durdurma talimatı verme" gibi önlemler alabileceğini kaydetti.

Çin'in 2025'te stratejik stokları için daha fazla petrol satın aldığını belirten Muyu Xu, bu stokların yaklaşık 1,2 milyar varil veya deniz yoluyla yapılan ham petrol ithalatının yaklaşık 115 günlük miktarına denk geldiğine işaret etti.