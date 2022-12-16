Çin'de 10 yılda 53 milyar metreküp kaya gazı çıkarıldı

Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehri sınırlarındaki Fuling kaya gazı sahasından 10 yılda 53 milyar metreküp gaz çıkarıldığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 2012'deki keşfinden bu yana sahada 897,5 milyar metreküp kanıtlanmış rezerv bulundu. Sahadan şimdiye dek 53 milyar metreküp kaya gazı çıkarıldı. Sahada 2013'de 142 milyon metreküp olan yıllık üretim, 2021'de 8,5 milyar metreküpe ulaştı.

Günde 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı üreten Fuling sahası, Yangzı Nehri Ekonomik Kuşağı'ndaki 70'ten fazla şehre gaz tedarik ediyor.

Sahayı işleten Çin petrol şirketi Sinopec, kanıtlanmış rezervleri 1 trilyon metreküpe, yıllık üretimi ise 10 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Yılın ilk 6 ayında sahadaki mevcut 650 kuyuya ilave 46 kuyu daha açılırken, üretim yıllık bazda yüzde 1,9 artmıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in, 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaleti, kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası ile Çongçing'in de içinde bulunduğu Yangzı Nehri Deltası'nda zengin kaya gazı rezervleri bulunuyor.