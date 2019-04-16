Çin'de 11 ağır sanayi sektörüne genişleme yasağı
Çin'in Hebei eyaleti; çelik, kömürlü elektrik santrali, kok kömürü ve diğer birçok sektörde üretim kapasitesinin artırılmasını yasaklayacak.
Çin'in Hebei eyaleti; çelik, kok kömürü ve petrokimya dahil 11 sanayi sektörünün 8 kentte kapasite genişletmesini yasaklayacak.
Xinhua haber ajansının eyalet belgelerine dayandırdığı haberde, söz konusu yasağın kuzey eyaletinde hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olabileceği ve hava kalitesini yükselteceği belirtildi.