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Çin'de 11 ağır sanayi sektörüne genişleme yasağı

Çin'in Hebei eyaleti; çelik, kömürlü elektrik santrali, kok kömürü ve diğer birçok sektörde üretim kapasitesinin artırılmasını yasaklayacak.

Çin'de 11 ağır sanayi sektörüne genişleme yasağı
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Çin'in Hebei eyaleti; çelik, kok kömürü ve petrokimya dahil 11 sanayi sektörünün 8 kentte kapasite genişletmesini yasaklayacak.

Xinhua haber ajansının eyalet belgelerine dayandırdığı haberde, söz konusu yasağın kuzey eyaletinde hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olabileceği ve hava kalitesini yükselteceği belirtildi.

Açık renk: Hebei eyaleti
Dunya.com

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