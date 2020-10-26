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Çin’de 5G abonesinin sayısı 100 milyonu aştı

Çin'de 100 milyonu aşkın kişinin 5G teknolojisini kullandığı belirtildi.

Çin’de 5G abonesinin sayısı 100 milyonu aştı
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Birçok ülke hala 5G konusunda çalışmaya başlamamış olmasına karşın Çin’de 100 milyondan fazla kişi bu yeni teknolojiyi kullanır hale  geldi. Bu sayı, ülke mobil iletişim abone toplamının yüzde 10 kadarına denk düşüyor. Bu sayının yüzde 30 kadarı kişi de 5G’ye abone ancak bu teknolojiyi kullanabilecek bir telefona henüz sahip bulunmayan  kullanıcılar.

Ericsson firmasına göre 2020’nin sonuna değin dünyada 190 milyon insan 5G teknolojisini benimseyecek ve bu sayının yarıdan  fazlasını Çin’de yaşayanlar oluşturacak. Bu, Çin'in bu alandaki  muazzam potansiyelinin göstergesi.

Şu anda Çin, 20 bin adedi Beijing’de olmak üzere, ülkenin tümünde 5G ile uyumlu 250 bin baz istasyonuna sahip bulunuyor. Hedef, bu yılın  sonuna değin bunlardan 600 bin tane baz istasyonu kurmak. Bu durumda Çin’deki baz istasyonu sayısı tüm Avrupa'dakilerin sayısını fazlasıyla  aşmış olacak. 

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