Çin'de 5G dönemi resmen başladı

01 Kasım 2019

Çin’in başkenti Beijing’de başlayan bilişim ve iletişim temalı PT Expo China Fuarı’na 5G teknolojisi damga vurdu. Fuarda Çin, 5G teknolojisinin resmi ticari kullanımını ilan etti.

Fuara katılan birçok şirket de operatörlerle iş birliğini geliştirip kaliteli bir 5G hizmeti sağlayacağını açıkladı. Fuar katılımcılarından Huawei’nin yöneticilerinden Li Xin, yıl sonuna kadar ülke genelinde 5G baz istasyonu sayısının 130 bine ulaşacağını söyledi.

Çin Bilişim ve İletişim Teknolojisi Akademisi tarafından hazırlanan bir raporda da 2020 ila 2025 yılları arasında 5G’nin ticari kullanımının yol açacağı doğrudan ekonomik getirinin 10,6 trilyon yuana (yaklaşık 1,5 trilyon dolar) ulaşacağı ve 3 milyon istihdam yaratılacağı öngörüldü.



Çin’de 5G kullanımı resmen başladı



Öte yandan Çin’in üç kamu telekom kuruluşu 5G mobil hizmetlerine başladılar. China Mobile, China Unicom ve China Telecom web-sitelerinde ve internet mağazalarında 5G kurulumlarının ayda 128 yuandan başlamak üzere bugünden itibaren satışa sunulacağını; böylece Çinli tüketicilerin ülke çapında ultra-hızlı mobil internet hizmetine erişim sağlayabileceğini bildirdi.



Beijing esasen sürücüsüz araç kullanımı gibi yeni olanaklara yol açacak ultra-hızlı mobil internet hizmetinin gelecek yıl başında lanse edileceğini açıklamıştı. Ancak Birleşik Devletler’in özellikle Çin telekom devi Huawei Technologies üzerinde uygulanan boykotun doğurduğu gerilim bu planın hızlandırılmasına neden oldu.



Yetkililer, 50 Çin kentinde bu yıl sonu itibariyle 50 bin 5G baz istasyonu yerleştirmeyi planladıklarını ve 5G şebekesinin, aralarında Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Hangzhou'nun da bulunduğu büyük kentleri şimdiden kapsadığını duyurdu.



Öte yandan, Xiaomi’den Huawei’ye kadar Çin şirketleri, daha 5G şebekesi oluşmadan önce, bununla ilgili yeni ürünlerini açıkladılar. Huawei gelecek yıl sektörün hasılatının yukarı doğru fırlayacağı öngörüsünü şimdiden kamuya açıkladı. Akıllı telefon yapımcısı Xiaomi bu ayın başında, gelecek yıl için 10’dan fazla 5G türü telefon lanse edeceğini söyledi.