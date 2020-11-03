Çin'de 7 milyon kişi nüfus sayımı için sokaklara indi

03 Kasım 2020

Çin’in, 10 yılda bir yaptığı ulusal nüfus sayımlarının yedincisi 1 Kasım günü başladı. Sayım çalışmalarına, kayıt işlemleri için tek tek evleri ziyaret edecek olan yaklaşık 7 milyon görevli katılıyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yönetici Yardımcısı Ning Jizhe, ulusal sayımı tanıtmak için düzenlenen basın toplantısında, doğru bir sayımın nüfusun boyu, yapısı ve dağılımı konusunda komple bir resim verebileceğini söyledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Ning, nüfus sayımının hem nüfusun yaşlanmasının yarattığı sorunların karşılanmasına ilişkin ulusal stratejiye hem de yüksek kaliteli kalkınmaya temel oluşturacak önemli veriler sağlayacağını söyledi.

Sayım, Çin yurttaşlarının ayrıca adları, ulusal kimlik numaraları, cinsiyetleri, medeni halleri, eğitim düzeyleri ve meslekleri gibi verileri de toplayacak.

Öte yandan Ning, iyi kalitede bir sayım yapılması için gerekli çabaların gösterilmesi bu suretle de ulusun başlıca stratejik planlarının ve politikaların bilimsel biçimde hazırlanmasına destek olunması çağrısında bulundu.