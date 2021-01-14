Çin'de 8 aydır ilk kez virüsten ölüm gerçekleşti

Koronavirüsün ilk tespit edildiği yer olan Çin'de, 8 aydır ilk kez koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti.



Çin'de son dönemde artan virüs vakaları nedeniyle 20 milyondan fazla vatandaşı kapsayan kapanma tedbirleri alındığı, 1 bölgede ise olağanüstü hal ilan edildiği belirtiliyor. Ülkede bugün 138 yeni vaka belirlendi. Rakam Mart ayından bu yana en yüksek seviye oldu.



Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü uzmanları virüsün kökenlerinin araştırılması için başlatılan çalışma için bugün Çin'in Wuhan kentine gittiler.