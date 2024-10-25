Çin'de Apple pazar payı kaybetti, Huawei satışlarını yüzde 42 artırdı
Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında rekabet yoğunlaşırken, Apple'ın Çin'deki iPhone satışları %0,3 düştü. Huawei ise 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışlarda %42'lik bir artış kaydetti.
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IDC'nin açıkladığı verilere göre, Apple bir önceki yıla göre 0,5 puanlık düşüş yaşasa da %15,6'lık pazar payıyla ikinci sıraya yerleşirken, Huawei 4,2 puanlık artışla pazar payını %15,3'e çıkardı üçüncü sıraya yerleşti.
Vivo, %18,6'lık pazar payı ile Çin'de en çok satış yapan firma oldu.
Çin'de üçüncü çeyrek akıllı telefon satışları %3,2 artarak 68,78 milyon adede ulaştı.