Çin'de Apple pazar payı kaybetti, Huawei satışlarını yüzde 42 artırdı

IDC'nin açıkladığı verilere göre, Apple bir önceki yıla göre 0,5 puanlık düşüş yaşasa da %15,6'lık pazar payıyla ikinci sıraya yerleşirken, Huawei 4,2 puanlık artışla pazar payını %15,3'e çıkardı üçüncü sıraya yerleşti.

Vivo, %18,6'lık pazar payı ile Çin'de en çok satış yapan firma oldu.

Çin'de üçüncü çeyrek akıllı telefon satışları %3,2 artarak 68,78 milyon adede ulaştı.