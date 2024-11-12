Çin'de araç kalabalığın arasında daldı, 35 kişi öldü!
Son dakika gelişmesi... Çin'in Guangdong eyaletinde 68 yaşındaki bir erkek aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü. Olayda 35 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan sürücü, eşinden boşanma aşamasında olduğunu, yaşadığı süreçten 'hoşnut olmadığını', bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Çin'in Guangdong eyaletinde dün akşam yaşanan olay, Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.
Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.